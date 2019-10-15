Москва, , 10:14 — REGNUM В Госдуме уверены, что решение президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении Турции ослабит НАТО.

«Турецкий гамбит» Трампа добавит напряженности и внутри НАТО, ослабит альянс», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции в связи с ее военной операцией в Сирии. Сделано это для того, чтобы заставить Турцию прекратить свое военное наступление на северо-востоке Сирии и пойти на прекращение огня.

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