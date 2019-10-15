Амстердам, , 10:10 — REGNUM Предложенные правительством Голландии меры по сокращению выделений азота недостаточны, пишет газета «Волкскрант».

Для сохранения природы в стране выделения азота должны снизиться на более чем 50%. Правительственных планов по выкупу ферм в непосредственной близости от уязвимых природных зон и заповедников для реализации этой цели недостаточно. Фермеры в других частях страны также должны будут сокращать поголовье скота.

Такого итоги исследования, проведённого по инициативе Всемирного фонда дикой природы. Исследование показывает, что 70% природных заповедников подвергаются чрезмерному воздействию азота. Для исправления этой ситуации требуется уменьшение на половину внутреннего производства азота. Главным источником азота является аммиак, который, в свою очередь, является продуктом животноводства.

Внутри правящей коалиции возникли разногласия по поводу способов решения т.н. «азотного кризиса». Если леволиберальная партия Д66 требует уменьшения поголовья скота в Голландии на 50%, то праволиберальная партия Народная партия за свободу и демократию обещает фермерам ограничится сугубо технологическими мерами, что позволило бы сохранить поголовье скота в стране на теперешнем уровне.

Исследователи, однако, указывают на то что предложенные технологические меры дорогостоящи, что их трудно реализовать и что их эффективность под вопросом. Они также указывают на то, что в провинциях производства азота в сельском хозяйстве в среднем на 45% имеет своё происхождение в других провинциях. Таким образом, предложения правительства по выкупу ферм, расположенных вблизи природных заповедников, также выглядит малоэффективной мерой. По словам исследователей, требуются общеголландские меры.

Пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства отказался от содержательных комментариев, поскольку в министерстве ещё не успели изучить доклад. Однако он напомнил, что правительство предлагает меры не только на провинциальном, но и на национальном уровне. Речь, по его словам, идёт о широком пакете мер.