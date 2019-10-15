Киев, , 10:05 — REGNUM На Украине в настоящий момент «формула Штайнмаера» столкнулась с «формулой Майдана», заявил украинский политолог Виктор Небоженко, комментируя масштабные акции протеста, состоявшиеся в Киеве в день защитника, 14 октября.

Напомним, накануне в столице Украины прошла третья по счету масштабная акция под названием «Нет капитуляции» против урегулирования конфликта в Донбассе по «формуле Штайнмайера». В акции приняли участие 10−15 тыс. человек. С аналогичными политическими требованиями выступили националисты, которые в этот день провели в Киеве свой многотысячный марш в честь дня основания УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Участники маршей потребовали от президента Украины Владимира Зеленского «идти к победе в войне» или же добровольно подать в отставку.

«Внешне это выглядит как борьба тайной дипломатии с уличным популизмом. Но за этим кроется поиск украинского общества способа выживания и развития в 21-ом веке», — заявил Небоженко в своем комментарии.