Брюссель, 15 октября 2019, 09:56 — REGNUM Депутат Европейского парламента Йорг Мойтен призвал Европейскую комиссию проверить возможное влияние России на климатические акции 16-летней шведской активистки Греты Тунберг, сообщает 15 октября RT.
По его словам, климатические кампании, в том числе движение Тунберг «Пятница ради будущего» «профессионально организованы и имеют серьёзную финансовую поддержку». Подобные движения в перспективе негативно влияют на экономику КС.
«Не имея в своём распоряжении выводов такого расследования, может ли комиссия исключать вероятность того, что данные кампании финансирует и курирует Россия?» — задался вопросом депутат.
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Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября школьница Грета Тунберг выступила в ООН, призвав мировое сообщество к переходу на возобновляемые источники энергии.
Президент России Владимир Путин, комментируя слова Тунберг, заявил, что ее призывы разумны и справедливы, однако при текущем уровне развития мировой энергетики неосуществимы.
По мнению главы государства, нужно внимательно отнестись к политическому контексту призывов экоактивистов — не используются ли благие намерения в корыстных интересах определённых заинтересованных групп.
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