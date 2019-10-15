Джакарта, , 09:55 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула, что Индонезия стремится сыграть свою роль в решении различных мировых проблем, сообщает Antara.

«Индонезия будет и впредь вносить активный вклад, будет продолжать бороться за свою дипломатию, основанную на принципах международных отношений, чтобы мы могли проводить честную и достойную внешнюю политику», — заявила министр иностранных дел страны.

По словам главы МИД Индонезии, ряд вопросов, которые рассматриваются Индонезией, включают в себя усилия по установлению мира в Афганистане и Палестине, проблему населения рохинджа в Мьянме и безопасность в море Сулу.

Кроме того, Индонезия выдвинула документ перспективы АСЕАН в индо-тихоокеанском регионе, которые были согласованы всеми лидерами стран Юго-Восточной Азии в качестве ориентира для сотрудничества в регионе, являющегося объектом борьбы за влияние крупнейших мировых держав.

«В течение следующих пяти лет президент Джоко Видодо дал общие указания, чтобы экономическая дипломатия страны укреплялась», — отметила глава МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что женщины-дипломаты сталкиваются с большими трудностями при выполнении своих обязанностей.

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