Киев, , 09:51 — REGNUM Тот факт, что представители власти Украины по сути проигнорировали собрание в центре Киева столь большого количества лучших войск страны является «большой ошибкой».

Майдан. Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом 15 октября заявил украинский политический эксперт и журналист Максим Кухар, комментируя масштабные протестные акции, состоявшиеся в столице накануне, в День защитника.

Напомним, что 14 октября в Киеве состоялось сразу два масштабных марша, в которых приняли участие более 12 тыс. человек. Участники шествия националистов в честь основания УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и митинга «Нет капитуляции» требовали от украинской власти отказаться от мирного урегулирования в Донбассе по «формуле Штайнмайера». Акции прошли без столкновений и пострадавших. Сам президент Зеленский в этот день отправился в «украинскую» часть Донбасса и в Киеве в момент акций протеста не присутствовал.

«На Майдане собрались не просто граждане, а 3 — 4 полновесных боевых бригад ветеранов войны. И если бы был повод и приказ, то построились бы все за 15 минут. И думать, что какая-то полиция или спецназ что-то могут противопоставить против такого количества войск, — это, конечно, дикость. Поэтому полиция и была такой расслабленной и даже не пыталась как-то себя проявлять», — комментирует Кухар.

По мнению эксперта, количество и качество собравшихся на Майдане 14 октября уже «поставило крест» на «формуле Штайнмайера».

«Просто потому, что у дедушки Штайнмайера нет четырех бригад под рукой, которые могут прибыть в Украину и кого-то в чем-то убедить. А у лидеров украинского «сопротивления оккупации» — есть. И количество наших бригад с Майдана легко умножается на три или пять, если собравшиеся воспользуются телефоном на фоне какого-то весомого повода», — объясняет политолог.

В завершение Кухар отмечает, что «вызывает вопросы» поведение президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Андрея Загороднюка, которые в день митинга отбыли на фронт, но «посчитали позорным для себя одеть украинскую военную форму» и, «как два туриста, ходили по окопам».

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальной информации, Зеленский в ходе визита в «украинский» Донбасс ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных.