Эр-Рияд, , 10:10 — REGNUM Россия рассчитывает, что Турция и Сирия не допустят прямого столкновения своих войск на сирийской территории и смогут выстроить взаимодействие. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

По его словам, столкновений на севере Сирии произойти не должно. Напротив, все заинтересованные стороны контактируют между собой для выработки каких-то подходов в рамках международного права и стремятся учесть законные интересы друг друга.

Говорить о посредничестве России в этом вопросе дипломат отказался. Он подтвердил, что 29 октября должно пройти первое заседание Конституционного комитета Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкий министр юстиции Абдулгамит Гюль заверил, что в рамках операции «Источник мира» на севере Сирии были предприняты меры для защиты мирного населения от возможного ущерба. Он напомнил, что военная операция направлена против курдских организаций, которых Анкара считает террористическими, и отрядов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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