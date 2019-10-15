Ульяновск, , 09:38 — REGNUM В России продолжается приём заявок на третий конкурс управленцев «Лидеры России», который завершится 27 октября. В числе активных участников первых двух конкурсов были жители Ульяновской области. Глава региона Сергей Морозов призвал жителей региона принять участие в третьем по счёту конкурсе «и проявить себя». Об этом он написал на своей странице в «Фейсбуке».

Ульяновский губернатор подчёркивает, что конкурс управленцев «Лидеры России» — «уникальный федеральный проект, который позволяет людям из регионов попробовать свои силы и получить бесценный опыт от лучших российских экспертов».

«Тяжело ли быть лидером? Как и где попробовать свои силы? Я думаю, что у многих такой вопрос возникал. Конкурс «Лидеры России» дает возможность жителям регионов на местах показать себя, найти наставников федерального уровня, чтобы научиться у них решать глобальные задачи», — подчёркивает Сергей Морозов.

Глава региона напомнил, что конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента Владимира Путина и «является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов»:

«Я призываю жителей Ульяновской области принять участие и проявить себя», — призвал глава региона.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В 2019 году организаторы ввели новые управленческие специализации: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Кроме того, в новом сезоне у конкурсантов появится возможность познакомиться с представителями региональной власти и владельцами крупного бизнеса уже на этапе окружных полуфиналов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых двух конкурсов более 150 финалистов, полуфиналистов и победителей конкурса управленцев «Лидеры России» получили назначения на руководящие должности в федеральных и региональных государственных органах, крупных компаниях и госкорпорациях.

Ульяновскую область в 2019 году на конкурсе «Лидеры России» представляли 12 человек. В финал прошёл менеджер региональных программ и проектов устойчивого развития компании AB InBev Efes Алексей Кузнецов. Кроме того, финалистом стал представлявший Северную Осетию экс-начальник управления по благоустройству Ульяновска Олег Чижаковский. Оба конкурсанта получили по 1 млн рублей в виде грантов от АНО «Россия — страна возможностей».

Ранее в Ульяновской области параллельно с федеральным прошёл конкурс «Региональные лидеры». По итогам состязаний в финал вышли 16 человек, десять из которых были признаны победителями. Все полуфиналисты зачисляются в резерв руководящих кадров Ульяновской области.