Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, в отношении которого начато расследование по подозрению в нарушении законов о лоббизме, получил $500 тыс. за свои услуги. Как уточнил сам адвокат главы Белого дома, эту сумма была получена в два транша за предоставление консультаций для компании, одним из основателей которой является ранее арестованный в США выходец из СССР Лев Парнас, сообщает 15 октября агентство Reuters.

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Речь идёт о фирме Fraud Guarantee. Уточняется, что принадлежащую адвокату Трампа консалтинговую компанию Giuliani Partners Fraud Guarantee привлекла к своей деятельности в августе 2018 года, пишет ТАСС. По словам Джулиани, он предоставлял компании юридические консультации по вопросам регулирования, а также давал советы по принципам осуществляемой компанией деятельности.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября федеральная прокуратура штата Нью-Йорк начала расследование против юриста Трампа Рудольфа Джулиани. Его подозревают в нарушении законов о лоббизме. Предполагается, что Джулиани якобы пытался добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве.

Ранее также стало известно, что в рамках расследования прокуратура получила доступ к данным о банковских счетах Джулиани. По данным источников, следствие пытается установить, в каких сделках участвовал Джулиани на Украине и с кем встречался. В частности, надзорное ведомство заинтересовалось связями фирмы Джулиани с мэром Киева Виталием Кличко.

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