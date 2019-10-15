Тулун, Иркутская область, , 09:32 — REGNUM Правоохранительные органы выявили факт незаконной рубки деревьев на месте строительства жилья для пострадавших от мощнейшего паводка в Тулуне (Иркутская область). Об этом со ссылкой на следственный отдел МО МВД России «Тулунский», который сейчас проводит проверку по заявлению Тулунской межрайонной прокуратуры, сообщает Irk.ru.

В процессе разбирательства выяснилось, что вырубка осуществлялась под предлогом строительства тысячи квартир, однако разрешение на неё не выдавалось. Ещё одной проблемой может стать допущенное отступление от поручений российского президента Владимира Путина, где речь шла об использовании новых архитектурных решений при восстановлении пострадавших от потопа территорий — в Тулуне планировку нового микрорайона осуществляют по «барачному принципу».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года после проливных дождей. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек. Более пяти тысяч человек нуждаются в новом жилье. Российский президент Владимир Путин уже трижды побывал в затопленном Приангарье, где проводил совещания и лично решал проблемы людей. Ранее местное население неоднократно говорило о том, что не ощущают должной помощи и поддержки от местных властей.

В начале октября 2019 года власти области известили о том, что в микрорайон Сосновый Бор, что возводится вблизи микрорайона Угольщиков, будут заселены более 500 человек. Для них построят 21 двухэтажный многоквартирный дом из пенобетона. Подрядчики уверяют, что первые три строения будут возведены под крышу уже в ноябре.

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