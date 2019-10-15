Париж, , 09:27 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер начал работу над будущей Белой книгой по национальной безопасности страны, сообщает Le Figaro.

Ожидается, что этот документ, который должен быть готов в начале 2020 года, станет «справочным документом министерства внутренних дел страны, в котором будут определены цели политики внутренней безопасности Франции».

«Мы должны постоянно адаптироваться, размышлять и отвечать на важные вопросы безопасности», — заявил Кристоф Кастанер в ходе пресс-конференции в здании министерства внутренних дел Франции.

«Речь идет о безопасности французов и использовании всех законодательных и нормативных собраний, всех рычагов, включая внутреннюю реорганизацию», — добавил глава МВД.

Напомним, ранее премьер-министр Эдуард Филипп объявил 12 июня о создании Белой книги по национальной безопасности. Предыдущая Белая книга общественной безопасности была выпущена в 2011 году во время президентского срока Николя Саркози (2007−2012 гг.).