Вашингтон, , 09:20 — REGNUM Украина не давала разрешения на публикацию стенограммы переговоров между президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским, заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый 14 октября в интервью изданию «Левый берег».

Чалый рассказал, что подобные стенограммы обладают сверхвысокой степенью секретности.

«Знаю точно: для того, чтобы дать согласие на публикацию, надо сначала из документов снять все грифы», — отметил он.

По мнению посла, Украина не проводила соответствующие процедуры, и не давала согласия США на публикацию стенограммы.

Напомним, Трамп заявил, что из-за публикации стенограммы разговора с Зеленским он лишился друзей, которые опасаются, что их разговоры могут быть также опубликованы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что не намерен публиковать стенограммы переговоров с иностранными лидерами, поскольку это может навредить процессу урегулирования гражданского конфликта в Донбассе.

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