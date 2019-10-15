Вашингтон, 15 октября 2019, 09:20 — REGNUM Украина не давала разрешения на публикацию стенограммы переговоров между президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским, заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый 14 октября в интервью изданию «Левый берег».
Чалый рассказал, что подобные стенограммы обладают сверхвысокой степенью секретности.
По мнению посла, Украина не проводила соответствующие процедуры, и не давала согласия США на публикацию стенограммы.
Напомним, Трамп заявил, что из-за публикации стенограммы разговора с Зеленским он лишился друзей, которые опасаются, что их разговоры могут быть также опубликованы.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что не намерен публиковать стенограммы переговоров с иностранными лидерами, поскольку это может навредить процессу урегулирования гражданского конфликта в Донбассе.
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