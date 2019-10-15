Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Соединенные Штаты не планируют выводить американских военных из района Эт-Танфа на юге Сирии, сообщает 15 октября ТАСС со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.

«Как недвусмысленно заявил президент, вопрос о выводе американских военнослужащих из Эт-Танфа сейчас не обсуждается», — сказала представитель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США договорились с Россией о переходе под российский контроль города Манбидж на севере сирийской провинции Алеппо. Американские войска выходят из города, их руководство будет способствовать занятию там позиций российскими подразделениями.

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