Эр-Рияд, , 08:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман обсудили в Эр-Рияде в том числе события в Сирии в связи с военной операцией Турции «Источник мира», сообщает агентство SPA.

Стороны также обсудили развитие событий в Йемене и важность борьбы с терроризмом и его истоками.

Напомним, 14 октября состоялся государственный визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и переговоры с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом. В результате переговоров было подписано более 20 документов о разностороннем сотрудничестве между Россией и Саудовской Аравией

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