Эр-Рияд, 15 октября 2019, 08:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман обсудили в Эр-Рияде в том числе события в Сирии в связи с военной операцией Турции «Источник мира», сообщает агентство SPA.
Стороны также обсудили развитие событий в Йемене и важность борьбы с терроризмом и его истоками.
Напомним, 14 октября состоялся государственный визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и переговоры с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом. В результате переговоров было подписано более 20 документов о разностороннем сотрудничестве между Россией и Саудовской Аравией
Читайте также: Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию — трансляция