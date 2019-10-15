Якутск, , 08:48 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал журналистам, как будучи студентом работал на стройках Дальнего Востока, при этом никогда не стремился на высокие должности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я работал на стройках четыре года в Туве, Хакасии, Якутии и под Владивостоком. В стройотрядах мы тоже варили соответствующие вещества — бетон. Скажу искренне, без ложной скромности: ни на один из своих постов, ни на одну из должностей, на которые меня назначали, я не просился», — пояснил он телеканалу «Россия-24».

Лавров окончил МГИМО в 1972 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября МГИМО отмечает 75-летие со дня основания. Сергей Лавров владеет английским, французским и сингальским языками. Является автором гимна для вуза.