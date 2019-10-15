Белград, , 08:41 — REGNUM Соединенные Штаты планируют лишить Россию естественного права на использование Северного морского пути. Об этом написал сербский журналист Зоран Милошевич в своей статье, опубликованной в еженедельном журнале «Печат».

По мнению автора, намерение американского президента Дональда Трампа купить Гренландию и заявление представителя ВМС США Ричарда Спенсера о готовящемся наращивании сил флота в Арктике говорят о том, что Вашингтон принял новую концепцию — «Арктическую доктрину». Также журналист отметил, что американцы давят на Китай, чтобы тот не вкладывался в развитие инфраструктуры Севморпути, а от России требуют вывести войска из Арктического региона.

Милошевич отметил, что данный участок океана становится все более привлекательным из-за таяния льдов. Севморпуть не только перспективный судоходный канал, в данном регионе имеются залежи природных ископаемых, доступ к которым пока закрыт из-за льдов, но в течение нескольких лет ситуация изменится. При этом таяние льдов происходит неравномерно, и со стороны США и Канады северные территории не становятся более доступными.

Таким образом, журналист делает вывод, что США стремятся, с одной стороны, ограничить доступ России к Севморпути как к важному стратегическому ресурсу, а с другой — сами хотят получить на него права.