Эрбиль, Ирак, , 08:43 — REGNUM Порядка 180 беженцев из Сирии, бежавшие из-за действий турецких военных на северо-востоке страны, прибыли в Иракский Курдистан, об этом 14 октября сообщает Kurdistan24.

Люди бежали из Сирии в курдскую автономию по сухопутному маршруту, став тем самым первой группой беженцев, которых, как ожидается, будет очень много.

«Мы ожидаем, в худшем случае до 250 тыс. беженцев. Что создаст дополнительную нагрузку на наши и без того исчерпанные возможности», — отметил местный чиновник в комментарии изданию.

Напомним, в настоящее время в Иракском Курдистане проживает свыше 1 млн беженцев, из них 229 тыс. — это сирийские граждане, бежавшие от преследования ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Новая волна вынужденной миграции вызвана агрессией Турции на северо-востоке Сирии, осуществляемая под предлогом борьбы с террористическими организациями.

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