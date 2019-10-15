Сеул, , 08:35 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин направил японскому премьер-министру Синдзо Абэ телеграмму, в которой выразил соболезнования из-за тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации президента.

По их словам, данное сообщение было передано в Японию по дипломатическим каналам 14 октября.

Известно, что в телеграмме южнокорейский лидер выразил соболезнование в связи с многочисленными жертвами и разрушениями, а также передал слова сочувствия и поддержки премьер-министру и всему японскому народу.

Кроме того, глава Южной Кореи добавил, что надеется на скорейшую ликвидацию последствий стихийного бедствия и нормализацию жизни населения.

Отметим, что Мун Чжэ Ин также посылал в Японию телеграмму с соболезнованиями после тайфуна в Осаке и землетрясения в Саппоро, произошедших 6 сентября 2018 года.