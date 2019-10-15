Дамаск, , 08:31 — REGNUM Сирийские правительственные войска пересеклись на дороге Манбиджем и Кобани в САР с отступающими военными США, которые отказались встать на защиту курдов, видео опубликовало Ruptly.

На кадрах видно, как сирийские военные едут навстречу автомобилям с американскими флагами. При этом военнослужащие ни одной из сторон никак не реагируют друг на друга.

Как сообщало ИА REGNUM, США договорились с Россией о переходе под российский контроль города Манбидж на севере сирийской провинции Алеппо. Американские войска выходят из города, их руководство будет способствовать занятию там позиций российскими подразделениями.

В Белом доме заявили, что США имели в зоне наступления турецких войск на севере Сирии лишь несколько десятков военнослужащих, они были не в состоянии остановить агрессию.

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