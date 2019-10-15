Киев, , 08:25 — REGNUM Мирному урегулированию конфликта в Донбассе есть и альтернативный, военный вариант, однако он потребует значительных затрат. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе после участия в слушаниях комитета Европарламента по иностранным делам заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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Он отметил, что выполнение «формулы Штайнмайера» — это болезненное и сложное решение, но одновременно это и «путь к миру». Однако если Украина выберет другое направление, отказавшись выполнять эту формулу, в этом случае потребуется урезать треть бюджета Украины, запланированного на зарплаты, пенсии, медстрахование и иные социальны выплаты, и направить его на мобилизацию армии.

«Эта «формула Штайнмайера» была придумана и согласована правительствами, и она отличается от того, на что Украина соглашалась ранее, — приводит «Страна.ua» слова Пристайко. — Это болезненный компромисс».

При этом глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что правительство должно выбрать из имеющихся возможностей решения проблемы и предложить народу наиболее целесообразный вариант.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Минске представители Украины на заседании контактной группы подписали так называемую «формулу Штайнмайера» — механизм реального предоставления Донбассу особого статуса в составе Украины, который предусматривается Минскими соглашениями, но сознательно блокировался Киевом. Подписи под документом поставили представители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Россия и ОБСЕ.

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Также на этой встречи стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. ДНР и ЛНР уже несколько раз свою готовность подтверждали готовность начать необходимые процедуры, однако украинская сторона срывала разведение, в течение недели не реагируя на сигналы со стороны ополченцев. 14 октября штаб Операции объединённых сил (ООС) Украины объявил, что ополченцы, «имитируя готовность к разведению сил и средств», обстреляли из гранатомётов различных систем на участке разведения в районе Золотого, тем самым сорвав подготовку к разведению войск.