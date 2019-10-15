Екатеринбург, , 08:47 — REGNUM Уральский федеральный университет (УрФУ) занял 35-е место в международном рейтинге вузов QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2020. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Таким образом, по сравнению с прошлым годом УрФУ поднялся в международном рейтинге лучших вузов на восемь позиций. Ещё выше эксперты оценили международную исследовательскую сеть уральского университета. По этой оценочной категории УрФУ занимает 25-е место.

Также выросли позиции вуза по показателям: влияние в интернете, востребованность у работодателей и академическая репутация.

Отметим, что в топ-50 международного рейтинга лучших вузов попали 14 высших учебных заведений России. Всего в исследовании экспертов собраны данные по 354 вузам Свердловской области и 53 из них впервые попали в международный рейтинг.