Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Введением санкций против Турции Соединенные Штаты намерены заставить Анкару прекратить военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, подписанный главой Белого дома Дональдом Трампом соответствующий указ дает американским властям возможность дополнительных ограничительных мер против турецких чиновников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп дал полномочия Белому дому вводить санкции против лиц, препятствующих прекращению военной операции Турции в Сирии. Соответствующий указ американский лидер подписал 14 октября.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале масштабной военной операции «Источник мира» на севере Сирии к востоку от Евфрата.

Цель военной операции — ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.

Читайте также: Турецкая военная операция «Источник мира» в Сирии» — трансляция