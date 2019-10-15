Париж, , 08:07 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом, иракским коллегой Бархамом Салехом и турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон призвал Дональда Трампа к «абсолютной необходимости предотвратить возрождение» террористических группировок по случаю турецкой операции против курдов и вывода американских сил из Сирии.

«Париж и другие европейские государства опасаются, что боевикам, задержанным курдами, удастся сбежать, а группа джихадистов воспользуется хаосом для проведения реформ на местах», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Известно, что обмен мнениями между Эммануэлем Макроном и Реджепом Тайипом Эрдоганом «подтвердил глубокое расхождение во взглядах между сторонами на последствия наступления Турции на северо-востоке Сирии».

Разговор президентов Франции и Ирака был посвящен «гуманитарной угрозе и угрозе безопасности для нынешней ситуации», а также «мерам, которые должны быть приняты в рамках международной коалиции по борьбе с терроризмом». Эммануэль Макрон также выразил желание «укрепить франко-иракское сотрудничество» в этом контексте.

Напомним, начавшаяся 9 октября 2019 года турецкая операция открыла новый фронт в конфликте в Сирии с участием региональных и международных участников, который с 2011 года унес более 370 тыс. смертей и подтолкнул миллионы людей к бегству.