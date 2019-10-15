Москва, , 08:00 — REGNUM Россия считает Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) партнером, а сложившиеся доверительные отношения РФ с ОАЭ приносят пользу не только обеим сторонам, но и всему ближневосточному региону. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky News Arabia и RT Arabic накануне своих государственных визитов в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Напомним, визит Путина в ОАЭ начинается во вторник, 15 октября.

В интервью телекомпаниям президент России подтвердил, что отношения РФ с ОАЭ носят стратегический характер.

«В прошлом году мы подписали меморандум о стратегическом партнёрстве, сотрудничестве и рассматриваем Объединённые Арабские Эмираты как одного из очень близких и перспективных наших партнёров. Мы не случайно вышли на подписание этого документа, это говорит о качестве, о характере отношений между Арабскими Эмиратами и Российской Федерацией», — сказал российский лидер.

Владимир Путин отметил, что партнёрство РФ с ОАЭ энергично развивается сразу по нескольким направлениям. Товарооборот двух государств достиг 1,7 млрд долларов: это самый большой показатель взаимной торговли РФ в сравнении с другими странами Персидского залива.

«Но этого, конечно, недостаточно, мы это прекрасно понимаем и сейчас работаем также с суверенным фондом Арабских Эмиратов. Общая платформа где‑то 7 миллиардов долларов, 2 миллиарда уже реализовано в проектах, идёт активная работа над другими проектами», — добавил президент России.

Говоря о политической сфере, Путин подчеркнул, что ОАЭ «вносят очень серьёзный вклад в разрешение кризисов в регионе, играют стабилизирующую роль».

«Мы находимся в постоянном контакте с руководством Объединённых Арабских Эмиратов, у нас даже сложилась традиция и практика, мы имеем возможность друг с другом сверять часы по различным направлениям и делаем это. Делаем это, на мой взгляд, с большой пользой не только для обеих сторон, но и для региона в целом», — резюмировал Владимир Путин.

Собеседником Путина в ОАЭ станет наследный принц Абу‑Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.