Пермь, , 07:38 — REGNUM Губернатор Пермского края Максим Решетников признался председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, что в процессе приобретение регионом шести передвижных медицинских комплексов произошел сбой. Однако на доступность медпомощи населению это не повлияет.

На совещании, посвященном теме реализации нацпроектов в регионах, глава Прикамья доложил премьер-министру: «Был сбой, потому что подписали соглашение на шесть, а денег изначально запланировали на три, поэтому вносили правки в бюджет, в результате на 43 млн федеральных мы 66 выделили из регионального бюджета».

Первые три медкомплекса должны поступить в Пермский край в декабре 2019 года. Вторая поставка ожидается в 2020 году.

«По оставшимся трём сейчас по контрактам все процедуры объявлены, но единственное — заводы сейчас загружены, поэтому поставка будет в феврале 2020 года. Но всего у нас есть уже 60 передвижных комплексов, поэтому с точки зрения доступности медицинской помощи здесь никаких ограничений не будет, нагоним. Тут сбой на нашей стороне был», — подчеркнул пермский губернатор.

Напомним, 14 октября прошло заседание президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел Дмитрий Медведев. Он потребовал письменные отчеты губернаторов тех регионов, где есть задержка по вводу в эксплуатацию социальных объектов, а также призвал губернаторов прекратить манипуляции со статистикой в сфере здравоохранения.

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