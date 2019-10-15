Москва, , 07:31 — REGNUM В Красноярском крае при снижении общей смертности на 2,4% зафиксирован рост показателя смертности от болезней системы кровообращения. Такая информация прозвучала из уст замминистра здравоохранения России Натальи Хоровой на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 14 октября, которое провёл премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По словам Хоровой, такая ситуация, которая также наблюдается в Амурской, Кемеровской областях и других регионах, может быть связана с усилением контроля за достоверностью кодирования причин смертности.

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После доклада замминистра здравоохранения Медведев дал слово губернатору Красноярского края Александру Уссу, который обвинил в сложившейся ситуации «сбой в ведомственной статистике»:

«Я думаю, что Наталья Александровна (Хорова — прим. ИА REGNUM) очень чётко определила причину того, что мы оказались в лидерах со знаком минус. Дело в том, что на общем фоне снижения смертности, а показатель у нас чуть выше среднего по Сибири — 2,4%, произошёл определённый сбой в ведомственной статистике».

По словам Усса, в Красноярском крае «два года назад и в последующее время» было зафиксировано в среднем по году порядка 4,5 тыс. случаев смерти от так называемых неточно обозначенных состояний.

Усс подчеркнул, что в сейчас в статистике «решительным образом навели порядок»: количество таких диагнозов упало с 4,5 тыс. до 617 случаев.

Губернатор заверил, что уже в этом году в регионе будет зафиксировано «чёткое снижение показателей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний».

При этом качество оказания помощи по сердечно-сосудистым заболеваниям в Красноярском крае губернатор назвал «неплохим», отметив, что в регионе действуют десять сосудистых центров. В 2020 году должно открыться ещё два.

«Ещё раз отмечу, что в текущем году отрицательная динамика, которая зафиксирована, во многом, а точнее в решающей мере, связана с более реальной оперативной расшифровкой причин смерти», — подытожил Александр Усс.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам обрушился с критикой на регионы. Участники заседания обсуждали актуальные вопросы реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».

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