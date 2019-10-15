Вашингтон, , 07:17 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность вывоза ядерных боеприпасов в авиабазы Инджирлик в Турции, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, сотрудники Госдепа США и американского министерства энергетики обсуждали планы о вывозе 50 единиц тактического ядерного оружия с авиабазы Инджирлик в Турции из-за начала турецкой операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

По мнению одного источника, вывоз ядерных боеголовок с авиабазы будет означать разрыв союзнических отношений между Вашингтоном и Анкарой. Газета обращает внимание, что за месяц до начала операции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сетовал на отсутствие у Анкары ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп дал полномочия Белому дому вводить санкции против лиц, препятствующих прекращению военной операции Турции в Сирии. Соответствующий указ американский лидер подписал 14 октября.

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