Абу-Даби, , 07:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин во вторник, 15 октября, из Саудовской Аравии отправится в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Он посетит эту страну с государственным визитом, сообщили в Кремле.

Собеседником Путина в ОАЭ станет наследный принц Абу‑Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. С ним планируется обсудить вопросы наращивания двустороннего взаимодействия РФ и ОАЭ в торгово‑экономической и инвестиционной сферах.

«Запланирован также обстоятельный обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике», — отметили в Кремле.

Владимир Путин и Мухаммед Аль Нахайяна также примут участие во встрече с представителями деловых кругов России и ОАЭ.

Напомним, что 14 октября у Владимира Путина в Эр-Рияде состоялись переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.