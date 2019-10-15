Барнаул, , 06:49 — REGNUM Реплика российского премьер-министра Дмитрия Медведева, потребовавшего от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности, вполне исчерпывает ситуацию со статистикой в России, считает алтайский общественник, кандидат медицинских наук Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова главы российского правительства, сказанные в ходе заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, он пояснил:

«Премьер Дмитрий Медведев строго предупредил, что губернаторам не надо врать по показателям смертности, чтобы подгонять показатели для получения благостных отчетов. Однако я бы заступился и за губернаторов, ибо статистика причин смертности — самая не отработанная сфера.

В 80-е годы мы в Алтайском крае на вычислительном центре начинали анализировать смертность. И первое, с чем мы столкнулись, — какую причину должен ставить врач (фельдшер) при констатации причины смерти. Ведь реально в любом случае на терминальной стадии нарушается кровообращение — хоть при раке, хоть при автомобильной аварии.

Кроме этого, наслаивается вольность трактовки — делалось вскрытие или нет. А еще нужно для статистики привязать смерть к тому или иному региону. Если больного из села срочно эвакуировали в Барнаул, то где отмечать эту смерть? В селе или в Барнауле? А сегодня добавились смерти людей выехавших временно в другие регионы.

Так что проблема здесь не столько во «вранье», сколько в отсутствии строго стандартизированной методики установления причин смерти и невозможности такого громадного количества специалистов, кто бы эту стандартизацию мог обеспечить. А критику губернаторов Медведев мог бы и обратить к себе — ибо выстроенная вертикаль, когда все деньги сосредоточены в Москве, откуда они и делятся, неизбежно приводит к тому, что цифры чиновники вынуждены подгонять, чтобы понравился регион московским начальникам». Кандидат медицинских наук Константин Емешин

Как уже сообщало ИА REGNUM, 14 октября на заседании президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов регионов прекратить враньё и манипуляции со статистикой смертности и пригрозил «серьёзными последствиями».

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