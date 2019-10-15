Барнаул, 15 октября 2019, 06:49 — REGNUM Реплика российского премьер-министра Дмитрия Медведева, потребовавшего от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности, вполне исчерпывает ситуацию со статистикой в России, считает алтайский общественник, кандидат медицинских наук Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова главы российского правительства, сказанные в ходе заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, он пояснил:
«Премьер Дмитрий Медведев строго предупредил, что губернаторам не надо врать по показателям смертности, чтобы подгонять показатели для получения благостных отчетов. Однако я бы заступился и за губернаторов, ибо статистика причин смертности — самая не отработанная сфера.
В 80-е годы мы в Алтайском крае на вычислительном центре начинали анализировать смертность. И первое, с чем мы столкнулись, — какую причину должен ставить врач (фельдшер) при констатации причины смерти. Ведь реально в любом случае на терминальной стадии нарушается кровообращение — хоть при раке, хоть при автомобильной аварии.
Кроме этого, наслаивается вольность трактовки — делалось вскрытие или нет. А еще нужно для статистики привязать смерть к тому или иному региону. Если больного из села срочно эвакуировали в Барнаул, то где отмечать эту смерть? В селе или в Барнауле? А сегодня добавились смерти людей выехавших временно в другие регионы.
Как уже сообщало ИА REGNUM, 14 октября на заседании президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов регионов прекратить враньё и манипуляции со статистикой смертности и пригрозил «серьёзными последствиями».
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