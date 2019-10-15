Белград, , 06:38 — REGNUM О планах Вашингтона лишить Россию права на Северный морской путь пишет портал «Печат».

Своё мнение на страницах интернет-издания высказал журналиста Зоран Милошевич из Сербии, оценивая итоги встречи американской стороны с представителями государств, граничащих с Арктикой.

Встреча прошла полгода назад, и американская сторона высказала свои требования и Канаде, которая должна, чтобы угодить американцам, «забыть о праве на северо-западный арктический коридор», и Китаю, который «должен» перестать инвестировать в инфраструктуру российского Северного морского пути, а также закрыть станции в Норвегии и в Исландии.

Таким образом, отметил сербский журналист, Вашингтон пытается заполучить инструмент давления на Москву, чтобы осложнить ей не только доставку международных грузов, но и транспортировку внутри России.

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