Кито, , 05:47 — REGNUM Посольство Мексики в эквадорской столице Кито предоставило убежище шестерым лицам, среди которых трое оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Эквадора, сообщает пресс-служба мексиканского МИД.

«Правительство Мексики согласно дипломатической традиции приняли в своем посольстве в Кито для защиты и укрытия следующих лиц: заместителя члена парламента Луиса Фернандо Молину, члена парламента Соледад Буэндиа и ее супруга, члена парламента Карлоса Витери и ее супругу Танию Паукер, а также прокурора из префектуры Пичинча Леонидаса Анибаля Морено», — говорится в официальном заявлении.

МИД Мексики подчеркнул, что мексиканские власти не собираются вмешиваться во внутренние дела других государств, и выразил надежду, что в Эквадоре кризис сможет разрешиться мирно.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября президент Эквадора Ленин Морено заявил о скором отзыве указа об отмене субсидий на топливо, вызвавшего массовые протесты в стране. Он подчеркнул, что декрет № 883 будет отменен в течении ближайших часов.

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