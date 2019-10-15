Токио, , 05:44 — REGNUM Японское правительство выразило протест Пхеньяну в связи с требованием КНДР о выплате компенсации за уничтожение корейского траулера при столкновении с судном рыболовной инспекции Японии в водах японской экономической зоны, заявил 15 октября на пресс-конференции в Токио глава кабмина Ёсихидэ Суга.

Ёсихидэ Суга назвал требование КНДР «абсолютно неприемлемым» и заявил, что Япония выразила «соответствующий протест» путём передачи через свои дипломатические каналы в Китайской Народной Республике.

7 октября в 350 км от полуострова Ното в исключительной экономической зоне Японии шхуна КНДР, подозреваемая в незаконном вылове кальмара, столкнулась с судном японской рыболовной инспекции. Корейское судно затонуло в течение 20 минут, а его команда была спасена японской береговой охраной.

По сведениям японской рыболовной инспекции, в прошлом году она свыше 5 000 раз сталкивалась с незаконным пребыванием в экономической зоне страны.

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