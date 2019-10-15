Лондон, , 05:34 — REGNUM О фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова) на свадьбе дочери генерал-майора ГРУ Андрея Аверьянова сообщило британское Bellingcat.

Фотография, как отмечается, была взята из открытых источников. Сделан снимок был осенью 2017 года, то есть за полгода до начала так называемого дела Скрипалей.

По данным Bellingcat, на свадьбе также присутствовали жена и двое детей Чепиги.

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Напомним, Лондон утверждает, что в марте 2018 года в городе Солсбери (Великобритания) был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль.

По версии британской стороны, это сделали российские спецслужбы, и в частности Руслан Боширов и Александр Петров. Год назад Bellingcat заявило, что Боширов — это полковник ГРУ Анатолий Чепига.

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