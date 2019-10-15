Пекин, , 05:18 — REGNUM Китай выразил глубочайшие соболезнования в связи с жертвами тайфуна «Хагибис», который обрушился на Японию и унес жизни по меньшей мере 58 человек, сообщает 14 октября агентство Синьхуа

«Мы скорбим по погибшим и выражаем искреннее сочувствие семьям жертв и пострадавших», — заявил пресс-секретарь МИД Китая Гэн Шуан во время очередной пресс-конференции.

Тайфун «Хагибис» обрушился на центральные и восточные районы Японии 12 и 13 октября, унеся, по последним данным 58 жизней. Еще 14 человек числятся пропавшими без вести 211 получили ранения разной степени тяжести.

Читайте ранее в этом сюжете: Десятки тысяч домов Японии остались без воды и света из-за тайфуна