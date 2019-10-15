Варшава, 15 октября 2019, 04:37 — REGNUM Правящая партия Польши «Право и справедливость» очень довольна своей победой на выборах, сообщил журналистам её глава Ярослав Качиньский после оглашения итогов голосования.
Тот факт, что в верхней палате парламента (сенате) у партии теперь нет большинства, не так существенен, поскольку сенаторы, как отмечает Качиньский, не могут «блокировать закон», а только лишь «затягивать законодательный процесс».
Польский деятель отметил, что в сенате есть поле для компромисса и что он рассчитывает, что в сенате войны не будет.
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Напомним, парламентские выбора в Польше прошли 13 октября. В сейме (нижняя палата) «Право и справедливость» заручилась большинством голосов (235 мандатов из 460), в сенате же у них лишь 48 мандатов из ста.
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