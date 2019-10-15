Варшава, , 04:37 — REGNUM Правящая партия Польши «Право и справедливость» очень довольна своей победой на выборах, сообщил журналистам её глава Ярослав Качиньский после оглашения итогов голосования.

Качиньский «Мы получили возможность продолжать реализацию наших хороших перемен, продолжать нашу политику, дальше менять Польшу».

Тот факт, что в верхней палате парламента (сенате) у партии теперь нет большинства, не так существенен, поскольку сенаторы, как отмечает Качиньский, не могут «блокировать закон», а только лишь «затягивать законодательный процесс».

Польский деятель отметил, что в сенате есть поле для компромисса и что он рассчитывает, что в сенате войны не будет.

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Напомним, парламентские выбора в Польше прошли 13 октября. В сейме (нижняя палата) «Право и справедливость» заручилась большинством голосов (235 мандатов из 460), в сенате же у них лишь 48 мандатов из ста.

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