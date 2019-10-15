Варшава, , 04:12 — REGNUM Теперь правящая партия Польши «Право и справедливость» не должна будет вступать в коалицию, поскольку уверенно победила на выборах в сейм, заявил глава польского ЦИК Веслав Козелевич, передаёт Polske Radio.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на парламентских выборах, которые прошли в Польше 13 октября, большинство голосов получила партия «Право и справедливость», возглавляемая Ярославом Качиньским.

Правящая партия получила 235 мандатов в сейме из 460. На втором месте — «Гражданская коалиция». Граждане Польши, таким образом, выбрали 460 депутатов сейма и 100 сенаторов.

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