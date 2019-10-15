Нью-Йорк, США, , 03:28 — REGNUM Число дипломатов, которые не смогли участвовать в сессии Генассамблеи ООН и в работе её комитетов из-за невыдачи им виз американскими властями, составило 18 человек, сообщил заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Комитета по правовым вопросам.

Кузьмин «В том, что касается работы Шестого комитета, не была выдана виза переводчику, который должен был бы переводить на английский язык выступления представителей Российской Федерации».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН вынуждены были приостановить работу из-за невыдачи американской стороной виз российским дипломатам.

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