Нью-Йорк, США, 15 октября 2019, 03:28 — REGNUM Число дипломатов, которые не смогли участвовать в сессии Генассамблеи ООН и в работе её комитетов из-за невыдачи им виз американскими властями, составило 18 человек, сообщил заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Комитета по правовым вопросам.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН вынуждены были приостановить работу из-за невыдачи американской стороной виз российским дипломатам.
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