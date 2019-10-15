Москва, 15 октября 2019, 03:03 — REGNUM Визит президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию отражает новый уровень отношений Эр-Рияда и Москвы, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».
Лавров отметил, что Москва и Эр-Рияд, как показали переговоры, развивают отношения «по всем направлениям», в том числе и по инвестициям, и по военно-технической сфере.
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Напомним, Путин нанёс официальный визит в Саудовскую Аравию 14 октября.
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