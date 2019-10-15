Москва, , 03:03 — REGNUM Визит президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию отражает новый уровень отношений Эр-Рияда и Москвы, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».

Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Российскую Федерацию». Лавров «Визит исторический в том смысле, что он проходит впервые во время второго президентского срока Владимира Путина и отражает качественно новый уровень наших отношений по сравнению с тем визитом, который состоялся в 2007 году, и даже по сравнению с прошлогодним визитом его величества короля Саудовской Аравиив Российскую Федерацию».

Лавров отметил, что Москва и Эр-Рияд, как показали переговоры, развивают отношения «по всем направлениям», в том числе и по инвестициям, и по военно-технической сфере.

Читайте также: Путин подарил наследному принцу саудитов изделие из бивня мамонта

Напомним, Путин нанёс официальный визит в Саудовскую Аравию 14 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия и Саудовская Аравия подписали свыше 20 документов о сотрудничестве