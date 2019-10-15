Вашингтон, , 02:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отправляет в Анкару делегацию из-за турецкой военной операции на северо-востоке Сирии, сообщил представитель Белого дома на брифинге для журналистов.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены урегулировать ситуацию на северо-востоке Сирии дипломатическим путем. В частности, США хотят добиться от Турции немедленного прекращения огня.

«Поэтому президент направляет как можно скорее делегацию высокого ранга в Анкару, чтобы выяснить, возможно ли достичь соглашения», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам американского вице-президента Майка Пенса, Трамп призывал Эрдогана к немедленному прекращению огня и остановке военной операции в Сирии.

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