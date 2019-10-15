Вашингтон, , 02:35 — REGNUM Американские военные не уйдут полностью из Сирии, говорится в заявлении президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, текст которого он опубликовал в Twitter.

По словам Трампа, американский контингент частично останется на базе в Эт-Танфе (провинция Хомс, Сирия).

Трамп «Небольшое присутствие сил Соединённых Штатов останется гарнизоне в Эт-Танфе на юге Сирии, чтобы продолжать уничтожать остатки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ».

При этом с северо-востока Сирии, где сейчас Турция проводит операцию «Источник мира», американских военных выводят. Но полностью регион покидать нельзя, отмечает Трамп, чтобы не дать снова развернуться террористам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом Трамп снова приписал себе и своим союзникам разгром ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он отметил, что Анкара «не должна ставить под угрозу все эти достижения».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после начала Анкарой операции «Источник мира» в Сирии Вашингтон ввёл против неё экономические санкции. ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активизировались на фоне турецких действий.

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