Вашингтон, , 02:07 — REGNUM Пошлины Вашингтона на турецкую сталь будут увеличены до 50%, сообщил американский президент Дональд Трамп в своём официальном заявлении, опубликованном в Twitter.

Таким образом, тарифы на сталь снова поднимутся — до уровня, на котором они находились перед снижением в мае этого года. Кроме того, американский минторг прекращает переговоры о торговой сделке с Анкарой на сумму сто миллиардов долларов.

Трамп «Я полностью готов в короткие сроки уничтожить экономику Турции, если её лидеры продолжат идти по этому опасному и разрушительному пути».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдеп 14 октября объявил, что Трамп подписал документы о новых антитурецких санкциях, введённых в связи с действиями Турции в Сирии.

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