Вашингтон, , 02:00 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турецкой Республики, причиной стала военная операция Анкары в Сирии, сообщается в обнародованном 14 октября заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео.

Помпео заявил, что Трамп подписал указ о санкциях для оказания давления на Турцию с целью остановить военную операцию на северо-востоке Сирии. Вашингтон требует от Анкары прекращения огня.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии к востоку от Евфрата.

Цель военной операции — «ликвидация террористической угрозы» у границ Турции и создание зоны безопасности для сирийских беженцев.

Накануне, 13 октября, для противостояния Турции подразделения вооруженных сил САР начали переброску на север Сирии.