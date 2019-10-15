Кито, , 01:46 — REGNUM Эквадорская государственная компания Petroamazonas снова начинает добычу на восьми нефтяных блоках, протестующие оставили их территорию, сообщило 15 октября министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов Эквадора.

По сообщению министерства, работы на нефтяных полях провинций Орельяна, Сукумбиос и Напо начнутся с сегодняшнего дня, их объём будет в ближайшее время восстановлен.

На блоках Petroamazonas будут дежурить солдаты Вооруженных сил Эквадора. Сейчас идёт оценка состояния скважин и оборудования.

Возобновила свою работу и ГЭС Пукара в провинции Тункурагуа.

1 октября глава Эквадора Ленин Морено издал указ об отмене субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них резко взлетели. Эквадор охватили протесты, переросшие в беспорядки. 13 октября правительство согласилось отменить указ, спровоцировавший массовые протесты. Протестующие согласились остановить акции неповиновения.

Потери от остановки добычи нефти составили порядка $21,6 млн.