Аден, Йемен, , 01:02 — REGNUM Дислоцированные во временной столице Йемена городе Аден войска Объединённых Арабских Эмиратов уступили контроль над городским аэропортом войскам Саудовской Аравии, сообщил 14 октября телеканал Al Jazeera.

Рокировка сил производится в рамках плана по прекращению обострившегося два месяца назад конфликта между сепаратистами из Южного переходного совета (ЮПС) и официальными йеменскими властями. Договоренность о дислокации саудовских войск во временной столице Йемена вместо сил ОАЭ была достигнута ранее.

7 августа в Адене, куда в своё время из занятой хуситами Саны перебралось правительство страны, начались боевые действия между провластными отрядами и бойцами ЮПС, в поддержке которых власти обвиняют ОАЭ. Мятежники, стремящиеся отстранить президента Абд Раббо Мансура Хади, которого они называют ставленником партии «Аль-Ислах», йеменского крыла организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), смогли захватить госучреждения, армейские базы и президентский дворец.

После вмешательства саудитов южане формально пошли на сдачу позиций, но впоследствии заняли другие территории, в том числе в соседних областях.

Войска ОАЭ начали исход из Адена ещё на прошлой неделе. Саудиты же наращивают силы во временной столице, занимая оставленные ОАЭ позиции и объекты.