Хартум, , 10:05 — REGNUM Переходное правительство Судана заявило, что, возможно, передаст бывшего президента страны Омара аль-Башира в Международный уголовный суд (МУС) для слушания дела по обвинению в преступлениях против человечества.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», министр юстиции Судана Насрин Абдулбари сообщил, что судьба Башира зависит от решения судебных органов страны, которые должны вынести решение по ряду дел о коррупции, в которых фигурировал бывший глава страны.

Насрин Абдулбари добавил, что Баширу грозят серьезные обвинения в экономических преступлениях.

Башир в настоящее время содержится в тюрьме строгого режима Кобара в городе Хартуме, куда его отправили после свержения в апреле 2019 года.