Кигали, , 10:11 — REGNUM Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) объявило, что Руанда приняла уже 189 беженцев из Ливии.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», УВКБ ООН опубликовало в Твиттере сообщение, в котором говорилось: «189 беженцев и лиц, ищущих убежища, благополучно обосновались в транзитном центре Гашора на время поиска решения проблемы».

Первая группа из 66 беженцев, включая детей, матерей и людей, нуждающихся в немедленной помощи, которые были задержаны в Ливии, прибыла в город Кигали, столицу Руанды, в конце прошлого месяца.

Напомним, что в начале сентября Руанда подписала соглашение с Африканским союзом (АС) и УВКБ ООН по принятию беженцев из африканских стран, прибывших в Ливию, чтобы перебраться оттуда в европейские страны.

Правительство Руанды заявило, что оно готово предоставить убежище 30 000 из 42 000 беженцев, находящихся в Ливии, однако принятие беженцев будет осуществляться на основе специальной процедуры, чтобы приток беженцев не оказался тяжелым бременем для восточноафриканской страны.