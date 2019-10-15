Джуба, , 10:06 — REGNUM В столице Южного Судана городе Джуба возобновились мирные переговоры между переходным правительством Судана и двумя повстанческими группировками из провинций Дарфур, Южный Кордофан и Голубой Нил.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», переговоры начались 13 октября и, как ожидается, продлятся в течение одного месяца, в соответствии с положениями соглашения от 11 сентября, достигнутого между переходным правительством и повстанческими группировками.

Прямые открытые переговоры пройдут при участии двух крупных вооруженных группировок и премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока.

Согласно соглашению о разделе власти между вооруженными силами, свергнувшими бывшего президента Судана Омара аль-Башира, и представителями гражданской власти, переходное правительство имеет в распоряжении шесть месяцев на заключение мирного договора с повстанцами. Установление прочного мира в Судане является приоритетом переходного правительства, как неоднократно отмечал премьер-министр Абдалла Хамдок. Как утверждается, проводимые переговоры — это первый шаг на пути к достижению мира в Судане.

Кроме того, в переговорах планируют принять участие лидеров других стран, включая премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, президента Кении Ухуры Кениаты и президента Уганды Йовери Мусевени.