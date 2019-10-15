Ла-Пас, , 10:24 — REGNUM Боливийский кардинал Торибио Тикона обратился к кандидатам в президенты с призывом «уважать выбор своего народа». Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Я хочу, чтобы каждый, полагаясь на свою совесть, проголосовал за кандидата, которого он хочет избрать», — пожелал кардинал. Тикона также отметил, что приоритетом является обеспечение мирного характера выборов.

Президентские выборы в Боливии состоятся 20 октября. Свои кандидатуры выдвинули девять человек. Главные соперники за пост главы государства — действующий президент Эво Моралес и бывший президент Карлос Меса.