Вашингтон, 15 октября 2019, 00:07 — REGNUM Тема вмешательства Украины в американские выборы в 2016 году является «суицидом» для украино-американских отношений, заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый 14 октября в интервью изданию «Левый берег».
Чалый отметил, что многократно обращался к американским СМИ с просьбой указывать, что события, повлекшие за собой скандал, произошли при президенте Украины Викторе Януковиче.
Отметим, Чалый имел в виду так называемую «амбарную книгу Партии регионов», в которой якобы есть записи о деньгах, полученных главой избирательного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом. Сам же скандал произошёл в 2016 году при президентстве Петра Порошенко.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артём Сытник признался в том, что пытался в 2016 году помочь Хиллари Клинтон выиграть выборы.
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