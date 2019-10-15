Вашингтон, , 00:07 — REGNUM Тема вмешательства Украины в американские выборы в 2016 году является «суицидом» для украино-американских отношений, заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый 14 октября в интервью изданию «Левый берег».

«Что касается так называемого вмешательства Украины в выборы в США, то этот вопрос был снят. А сейчас снова есть попытка реанимировать эту тему в информационном пространстве США», — рассказал он.

Чалый отметил, что многократно обращался к американским СМИ с просьбой указывать, что события, повлекшие за собой скандал, произошли при президенте Украины Викторе Януковиче.

«Я бы предостерег «горячие головы» от возобновления спекуляций на тему вмешательства Украины в американские выборы. В работе с Соединенными Штатами это — суицид», — подчеркнул Чалый.

Отметим, Чалый имел в виду так называемую «амбарную книгу Партии регионов», в которой якобы есть записи о деньгах, полученных главой избирательного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом. Сам же скандал произошёл в 2016 году при президентстве Петра Порошенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артём Сытник признался в том, что пытался в 2016 году помочь Хиллари Клинтон выиграть выборы.

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