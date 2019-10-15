Ханой, , 09:45 — REGNUM 14 октября во Вьетнаме состоялась конференция, посвященная вопросам решения конфликта в Южно-Китайском море. Конференция была организована при содействии центрального комитета коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам (СРВ).

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в рамках конференции участники заявили, что в соответствии с положениями международного права, Вьетнам имеет полное право на обладание островами Хоангша (Парасельские острова) и Чыонгша (острова Спратли).

Как отметили участники конференции, в настоящее время Вьетнам должен добиваться справедливого решения конфликтов в ЮКМ в соответствии с принципами международного права. В частности, в соответствии с положениями конвенции ООН по морскому праву от 1982 года.